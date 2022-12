Mit einem Flohmarkt in der Speyerer Altstadt sammelt der Verein „Tsala ya Africa“ Spenden für Projekte in Afrika. Der Verein wird wesentlich von der Speyerer Familie May getragen. Er unterstützt Kinder aus Südafrika auf ihrem Bildungsweg vom Kindergarten bis zur Universität. Der Garagenflohmarkt findet am Donnerstag, 22. Dezember, von 14 bis 18 Uhr in der Mehlgasse 25 statt. Tsala ya Africa heißt übersetzt „Freund von Afrika“. Die Speyerer Initiative informiert im Netz unter tsalayaafrica.de über ihre Arbeit und über Hilfsmöglichkeiten.