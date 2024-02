150 Teilnehmer haben an den Veranstaltungen der Interessensgemeinschaft der Gästeführer Speyer (IGS) anlässlich des Weltgästeführertags am Sonntag teilgenommen. „Morgens um 11 zur ersten Runde knapp hundert Gäste, mittags um 14 Uhr ungefähr 50. So viele waren es beim Weltgästeführertag in Speyer noch nie“, berichtet Mitorganisator Gerhard Fuhr. Die Teilnehmer ließen sich vom Dom durch den Hasenpfuhl führen, um viel über das „alte“ Speyer zu erfahren. Die beiden Führungen waren kostenfrei, die IGS bat vor der Führung jeweils um eine Spende, die dem Stadtarchiv zugutekommen wird. Mit diesem Betrag – 1022 Euro, von der IGS auf 1200 Euro aufgerundet – wird die Restaurierung mittelalterlicher Schriften unterstützt.