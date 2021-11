Klaus Fresenius, renommierter Künstler aus Speyer, initiierte die Fresenius-Heinlein-Stiftung unter dem Dach der Kulturstiftung Speyer für seinen 2019 verstorbenen Freund Michael Heinlein, Maler, Zeichner und Radierer, ebenfalls aus Speyer (Foto). Die Hälfte des notwendigen Stiftungskapitals von 30.000 Euro brachte das Ehepaar Klaus und Barbara Fresenius auf. Die zweite Hälfte wurde durch Spenden und Bildverkäufe aus dem Heinlein-Nachlass erreicht. In seinem Atelier bot Fresenius die bunten Bilder an. Ihnen hatte sich Heinlein verschrieben und einem grauen Alltag Farbe eingehaucht. Das offene Atelier von Klaus Fresenius, Zeppelinstraße 28, in Speyer mit den Bildern von Michael Heinlein und der Kaufmöglichkeit öffnet wieder am Samstag, 4. Dezember, und Sonntag, 5. Dezember, jeweils von 14 bis 19 Uhr (Besuch nach 2G-Regeln). Die neue Fresenius-Heinlein-Stiftung verfolgt den Zweck, Erträge aus der Stiftung für Reisestipendien für Bildende Künstler bereitzustellen.