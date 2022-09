„Wir schaffen was“: Das war das Motto des achten Freiwilligentags der Metropolregion, bei dem am Samstag Ehrenamtler in der ganzen Region ihre Kräfte für gute Zwecke einsetzen. In Dudenhofen ging es um die Pflege der Binnendüne, in Speyer um die Renovierung von Sälen des Gymnasiums am Kaiserdom und die Vorbereitung eines Senioren-Videomagazins beim Offenen Kanal.

Auch eine Aktion des Hospizes im Wilhelminenstift der Diakonissen stand auf der Liste. Hier waren die Helfer sogar schon vorab tätig: Elke und Walter Schackert hatten sich gemeldet, um das neue Hühnergehege auf dem Außengelände des Hospizes einzuzäunen. „Dank ihres Einsatzes bewegen sich die gefiederten Haustiere des Hospizes nun innerhalb eines schönen Geheges aus Kastanienholz“, loben die Diakonissen. In acht Stunden an zwei Tagen setzte das Ehepaar Pfosten, befestigte Zaunpfähle und montierte eine Tür. Die vier Hühner erfreuen nicht nur die schwerkranken Gäste im Hospiz, sondern auch Besucher des Diakonissen-Parks und Kita-Kinder, die regelmäßig zum Füttern und Eier einsammeln vorbeikommen.