Am Samstag geht die Aktion Rhine-Clean-Up in die vierte Runde. Dabei handelt es sich um die größte Müllsammelaktion in Mitteleuropa, bei der der Rhein von der Quelle bis zur Mündung sowie dessen Nebenflüsse Ruhr und Mosel von Müll befreit werden. Vereine, Verbände, Organisationen, Bildungseinrichtungen, Gruppen und Privatpersonen sind aufgerufen, sich aktiv zu beteiligen. 2020 sammelten rund 35.000 Menschen über 300 Tonnen Müll. Für Speyers Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) und Umweltdezernentin Irmgard Münch-Weinmann (Grüne) ist die Beteiligung der Stadt selbstverständlich: „Am Rheinufer, das für viele Speyerer ein Naherholungsgebiet direkt vor der Haustür ist, ist Müll besonders störend. Es freut uns sehr, dass die Düsseldorfer Initiative inzwischen europaweit unterstützt wird.“ Auch die Gemeinde Römerberg beteiligt sich erstmals.

Um 10 Uhr geht es los

Am Samstag um 10 Uhr warten Mitarbeiter des Speyerer Umweltamts in der Franz-Kirrmeier-Straße an der Einfahrt zum Industriehof auf möglichst viele Freiwillige. Corona-bedingt wird nicht in Gruppen gesammelt. Es gelten die allgemeinen Abstandsregeln und Maskenpflicht beim Treffen für alle Teilnehmer. Anmeldung und weitere Informationen gibt es unter www.speyer.de/rhinecleanup.

Mitarbeiter des Baubetriebshofes fahren am Montag die Wege des Rheinufers ab, um die Müllsäcke einzusammeln. Am Samstag können diese kostenlos am Abfallwirtschaftshof abgegeben werden.