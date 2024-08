Den Rhein von seiner Quelle bis zur Mündung samt der Nebenflüsse Ruhr und Mosel vom Müll zu befreien, darum geht es bei der Aktion „Rhine Clean Up“. Am Samstag, 14. September, 10 bis 13 Uhr, können sich daran auch wieder Speyerer an ihrem Rhein-Abschnitt beteiligen.

Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) und Umweltdezernentin Irmgard Münch-Weinmann (Grüne) laden dazu ein, an der Aufräumaktion teilzunehmen. Die Aktion startet in der Franz-Kirrmeier-Straße. Treffpunkt ist um 10 Uhr auf dem kleinen Parkplatz direkt am Rhein. Wie die Stadt weiter mitteilt, werden vor Ort Müllsäcke, Handschuhe und Holzgreifzangen ausgegeben.

Anmeldungen sind bis Freitag, 13. September, um 12 Uhr im Netz unter www.rhinecleanup.org/de/rhinecleanup/umweltamt-speyer-0 möglich. Weitere Informationen gibt es bei Sabine Vick von der Stadtverwaltung unter Telefon 06232 14-2783 (montags bis freitags, 10 bis 14 Uhr). Die Stadt hofft auf eine „rege Beteiligung durch viele Helferinnen und Helfer aller Altersgruppen“.

Achtlos weggeworfener Müll habe schädliche Auswirkungen auf die Flora und Fauna sowie die Menschen, betont OB Stefanie Seiler: „Gemeinsam können wir hier einen Beitrag zum Umweltschutz und zum Erhalt unserer Naherholungsgebiete leisten.“ Der beste Abfall sei der, der erst gar nicht entstehe, richtet Umweltdezernentin Irmgard Münch-Weinmann auch einen Appell an die Bürger. „Durch die vielen helfenden Hände sorgen wir beim ,Rhine Clean Up’ dafür, dass der entstandene Abfall ordnungsgemäß entsorgt wird.“