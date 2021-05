Der Fußballbetrieb ruht, Gaststätten sind geschlossen. Das öffentliche soziale Leben ist heruntergefahren. Dabei wären dies eigentlich die Tage der Oberliga-Derbys gewesen. Am vergangenen Montag hätten sich erstmals in dieser Spielklasse der FV Dudenhofen und der FC Speyer 09 gemessen, am Freitag hätte das Verbandsgemeinde-Duell angestanden: TuS Mechtersheim gegen FV Dudenhofen. In normalen Zeiten wären bei jedem Spiel bestimmt 1000 Zuschauer anwesend, aber was ist heute schon normal.

Nehmen wir das Vorzeige-Derby Borussia Dortmund gegen Schalke 04. Tristesse in Gelb-Schwarz, gähnende Leere auf der Süd(-Tribüne). Wer will den Fußballspielern verdenken, dass beim 3:0-Erfolg der Gelb-Schwarzen Emotionen keine große Rolle spielten. Allein einer hatte im Nachhinein eine Eingebung: Ex-Borusse Kevin Großkreutz spendierte dem Torschützen Erling Haaland ein Jahr freie Kost im Großkreutz’schen Gourmettempel „Schmackes“. Wir wissen nicht, ob der Norweger den kulinarischen Avancen erlegen ist, stellen uns aber vor, wie in Zukunft in den Oberliga-Derbys triste Ergebnisse wie in 0:0 zwischen Mechtersheim und dem FC Arminia Ludwigshafen vermieden werden könnten. Einfach den Siegtorschützen zum Essen einladen. Es muss ja nicht gleich sozusagen ein freies kulinarisches Jahr sein, ein Abend sollte sicher ausreichen. Und gemessen an der hiesigen Oberliga-Kost darf es – sobald Ligen- und Gastbetrieb wieder laufen – auch ruhig etwas deftig Regionales sein – Leberknödel, Saumagen, Sauerkraut. Da freuen sich Gastwirte und Kicker gleichermaßen.