Mehrheitlich haben die Mitglieder des Stadtrats in ihrer Videositzung am Donnerstagabend beschlossen, die Freisitzsaison für die Speyerer Gastronomen bis ins kommende Jahr hinein zu verlängern. Den Anstoß gegeben hatte – wie bereits im vergangenen Jahr – ein Antrag der FDP-Fraktion, der jedoch für einige Verwirrung sorgte. Im damaligen Antrag enthalten war, das Verbot zum Aufstellen von Heizpilzen kurzfristig auszusetzen und auf die Erhebung von Freisitzgebühren zu verzichten. Im aktuellen Antrag, den einige Gremienmitglieder als schlichte Verlängerung des damaligen Papiers deuteten, waren die Heizpilze allerdings nicht mehr konkret aufgeführt. Das führte zu unter anderem Nachfragen von Aurel Popescu (Linke) und Grünen-Fraktionsvorsitzender Hannah Heller. Auch für die Grünen-Beigeordnete Irmgard Münch-Weinmann stellten die Heizpilze „keine Lösung“ dar. Sie verwies auf andere Möglichkeiten, etwa Decken, mit denen sich die Kunden warm halten könnten. Von einer „Sondersituation“ sprach Claus Ableiter (BGS), in der er bereit sei, die Heizpilze „mitzutragen“, auch wenn er „kein Freund“ der Geräte sei. In einer geteilten Abstimmung sprachen sich schließlich alle Ratsmitglieder für die Verlängerung der Freisitzsaison aus. Für die Heizpilze gab es eine Mehrheit trotz Gegenstimmen von Grünen, Linke und Teilen der SWG.