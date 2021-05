Die Stadt Speyer verlängert den Online-Dialog zum Freiraumentwicklungskonzept, der seit 15. März läuft, um zwei Wochen. Das teilte die Verwaltung am Freitag mit. Wie berichtet, können Bürgerinnen und Bürger sich unter www.freiraumdialog-speyer.de dazu äußern, wie ihrer Meinung nach unbebaute Grün- und Freiflächen in der Domstadt künftig genutzt werden sollen. In den ersten Wochen standen die Themen „Speyer an den Rhein“, „Grün-blauer Landschaftsbogen“ und „Grün-vernetzte Quartiere“ zur Debatte. Laut Stadt können seit 19. April, dem Beginn der zweiten Online-Beteiligungsrunde, außerdem Maßnahmenprogramm und -karte heruntergeladen und kommentiert werden. Laut Stadt sind bisher schon viele Anregungen und Hinweise eingegangen, etwa zu einem durchgängigen Weg entlang des Rheinufers und zum Stadtrandweg. Statt bis 16. Mai sollen Speyerer sich nun bis 30. Mai an der Diskussion beteiligen und Ideen für die zukünftige Freiraumentwicklung einreichen können. Bis Herbst soll dann der erste Entwurf des Freiraumentwicklungskonzepts stehen.