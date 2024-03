Berichte von Hundehaltern, die Freilauf-Möglichkeiten für ihre Tiere vermissen, nimmt die CDU Speyer zum Anlass, um an ihre Initiative für einen umzäunten, gesicherten Hundefreilaufplatz zu erinnern. Der Antrag datiere von 2019, und seine Fraktion erwarte, „dass er nach nun fünf Jahren jetzt zügig umgesetzt wird“, so Ratsherr Frank Hoffmann in einer Stellungnahme. Die CDU hatte den früheren Fußballplatz bei der Walderholung dafür ins Gespräch gebracht. Bestehende Freilaufflächen wiesen Defizite auf und seien zu klein. Auch im Zusammenhang mit dem geplanten Neubau des Tierheims auf dem Polygon-Gelände unterstützt die CDU die parallele Einrichtung eines Hundefreilaufplatzes. Hundehalter hatten sich gegenüber der RHEINPFALZ darüber beschwert, dass ihnen Freilauf für ihre Tiere auch infolge verstärkter Kontrollen von Stadt sowie Bundeswehr kaum noch möglich sei.