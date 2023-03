Ihre große Leidenschaft war das Tanzen. Dabei haben sich Helga und Manfred Ulses kennengelernt. Im damaligen Tanzlokal Gambrinus am Bahnhof – heute Poseidon – stellte Edgar Ulses seinem Bruder Manfred die junge Helga Ganßer vor. Es hat gefunkt. Heute sind die beiden 60 Jahre verheiratet. Sie feiern den Ehrentag im großen Familienkreis.

Beim Tanzen knisterte es. Sie trafen sich immer wieder, und es wurde Liebe aus der gegenseitigen Sympathie. Geheiratet haben die Ulses’ am 15. März 1963 standesamtlich und einen Tag später kirchlich in der Speyerer Josefskirche. Aus der Ehe sind fünf Kinder hervorgegangen, Yvonne, Oliver, Stefanie und Georg. Heute hat das Paar fünf Enkel und sieben Urenkel.

Helga Ulses ist 1937 in Kaiserslautern geboren und wuchs als einziges Kind ihrer Eltern auf. Sie habe jahrelang in der Nähe von Fußballlegende Fritz Walter gewohnt und sei durch ihn bei jedem Spiel kostenfrei auf dem Betzenberg dabei gewesen, erzählt sie. Sie besuchte eine höhere Töchterschule in Kaiserslautern, zog dann mit ihren Eltern nach Speyer, da ihr Vater eine Stelle als Bauingenieur beim Straßenbauamt Speyer anfing. Sie selbst arbeitete im Büro der Baufirma Dupré in der Domstadt.

Berghäuser in Speyer

Manfred Ulses ist 1934 in Berghausen geboren. Er wuchs in einer großen Familie mit fünf Geschwistern auf. Nach der Schule absolvierte er eine Lehre bei der Metzgerei Biesinger in Speyer und bildete sich weiter zum Meister. Danach arbeitete er 13 Jahre lang als Metzgermeister in einem Supermarkt in Speyer-West.

1972 entschloss sich das Ehepaar zur Selbständigkeit in der Gastronomie. Sie hatten bis in die 1990er-Jahre folgende Lokale gepachtet: Vereinsheim des Wassersportvereins Speyer, Retscher Eck und Anglerstubb in Speyer sowie Zum Rheintal in Altrip. Tochter Stefanie schwärmt noch heute von den Rumpsteaks und dem „Super-Saumagen“, die ihr Vater servierte. Manfred Ulses sagt, er erinnere sich lebhaft an den Duft der verwendeten Gewürze. Die Hobbys der Jubilare waren neben Tanzen auch Reisen, Kegeln und Wandern. Heute sind sie zwar mit der Bewegung etwas eingeschränkt, sie wohnen aber immer noch in ihrer Eigentumswohnung in Speyer und versorgen sich selbst.

Für ihren Hochzeitstag freuen sie sich auf den Besuch der Oberbürgermeisterin, die Glückwünsche der Ministerpräsidentin mitbringen wird.