Alessandro Bellardita floh als Kind mit seinen Eltern vor den von der Mafia geschaffenen Verhältnissen auf Sizilien. Im Interview definiert er den Wert von Freiheit.

Herr Bellardita, Sie sprechen am Sonntag in Waldsee unter dem Titel „Die Essenz der Freiheit, Demokratie in Würde und Vielfalt erleben“. Was bedeutet Freiheit denn für Sie?

Das ist in einem Satz schwer zu beschreiben. Freiheit ist ein politischer Begriff, den wir immer im Zusammenhang mit unseren Mitmenschen sehen müssen, weil er definiert, wie wir zusammenleben. Anders ausgedrückt: Auf einer einsamen Insel brauchen wir den Begriff von Freiheit nicht, weil wir dort allein sind. In einer offenen Gesellschaft verzichten wir auf eine Definition. Freiheit ist alles, was erlaubt ist, und wo wir es für nicht zwingend erforderlich halten, Gesetze, Normen und Regeln zu erlassen.

Waldsee hat Schlagzeilen gemacht, als im vergangenen Sommer bekannt wurde, dass dort ein Tiefengeothermie-Projekt verwirklicht werden soll. Die einst so friedliche Dorfgemeinschaft scheint gespalten. Auf der einen Seite die Befürworter, auf der anderen Seite die Gegner des Vorhabens. Es gab Anfeindungen. Dazwischen die schweigende Mitte. Demokratie beginnt im Kleinen. Wie bewerten Sie eine solche Situation?

Demokratisch zu sein ist kein Prozess, der heute beginnt und morgen aufhört. Demokratie beginnt im Kleinen, jeden Tag. Es geht darum, eigene Vorurteile abzubauen und aktive Toleranz zu leben. Das bedeutet, nicht gleichgültig, sondern offen für andere Sichtweisen zu sein. Demokratie ist immer dort, wo das Wort gilt und auf Gewalt verzichtet wird. Je länger Demokratien bestehen, desto weniger Gewalt wird angewendet. Das Wort Parlament leitet sich vom lateinischen Verb parlare ab und bedeutet miteinander zu sprechen. Dieser Grundsatz ist auch wichtig für Freiheit.

Was braucht es denn noch, um Freiheit in einer Dorfgemeinschaft zu bewahren?

Es braucht Regeln. Freiheit existiert nicht ohne Regeln. Es ist wichtig, dass man sich ausreden lässt, dass man sich gegenseitig zuhört. Extreme Menschen verstehen das nicht. Sie lassen sich nicht ausreden, sie geben dem anderen keine Bühne. Im alten Griechenland, wo die Demokratie ihren Ursprung hat, wurden politische Probleme in der Polis im Theater diskutiert. Das Theater ist ein urdemokratisches Element. Dort wird gesprochen, aber vor allem zugehört.

Haben Sie den Eindruck, dass viele Menschen noch über den Tellerrand hinausblicken, sich wirklich für andere Menschen interessieren? Beim Widerstand gegen lokale Bauvorhaben sowie Energie- und Infrastrukturprojekte geht es ja häufig um die Haltung „Not In My Backyard“, also Hauptsache in meiner kleinen Welt bleibt alles so, wie es ist.

Dieses Phänomen ist menschlich. Es ist nicht einfach, dieses Gefühl zu verurteilen. Das eigene Zuhause gibt ein Gefühl von Sicherheit. Wenn sich diese Situation ändert, sind wir gezwungen zu handeln. Dann betrifft uns das und dann ist es nur menschlich, wenn wir die Situation anders betrachten.

Was würden Sie Menschen in einer solchen Situation raten?

Ein wahrer Demokrat kümmert sich um die Interessen anderer. Es ist immer einfach, die eigenen Interessen zu vertreten. Ich habe Migrationshintergrund und könnte mich nur für die Menschen mit Migrationshintergrund einsetzen, aber ich möchte das Zusammenleben aller Menschen fördern. Ich bin Demokrat, aber ich interessiere mich auch für Menschen, die extremen Parteien zugeneigt sind. Ich bin ein Mann und setze mich auch für Frauenrechte ein. Es ist wichtig, Anwalt für die Themen anderer zu sein und sich mit den Interessen anderer Menschen auseinanderzusetzen.

Sind Sie optimistisch, dass das viele Menschen noch können oder ist uns diese Toleranz abhandengekommen?

Das klingt in den heutigen Zeiten, in denen die extremen Ränder weiter Zuwachs bekommen, paradox, aber ich bin ein optimistischer Mensch. Wir haben in der Bundesrepublik eine starke demokratische Basis. Diese haben wir uns über Jahrzehnte aufgebaut, obwohl unsere Erfahrungen mit der Demokratie in der Weimarer Republik nicht positiv waren. Ich möchte niemandem Unrecht tun und Menschen den demokratischen Grundgedanken absprechen.

Welche Rolle spielen soziale Medien?

Die sozialen Medien, in denen zwei Extreme aufeinanderprallen, suggerieren eine Spaltung der Gesellschaft, aber in Studien wird davon gesprochen, dass es sich nur um eine gefühlte Spaltung handelt. Im Diskurs selbst mit Menschen, die mit extremen Parteien sympathisieren, merkt man, dass sie nicht unbedingt undemokratisch sind. Das gibt Hoffnung.

Was würden Sie sich von jedem Menschen wünschen, um die Demokratie zu erhalten?

Ich begrüße die Idee einer zweiten Chance. Wir haben es geschafft, in vielen Bereichen unserer Demokratie, Menschen eine zweite Chance zu geben. Wer eine Straftat begeht, muss je nach Schwere der Tat nicht unbedingt ins Gefängnis, sondern kann eine Bewährungsstrafe erhalten. Unternehmer, deren Firma den Bach hinuntergegangen ist, haben die Möglichkeit, durch ein Insolvenzverfahren wieder schuldenfrei zu werden. Es gibt viele Beispiele für den Gedanken einer zweiten Chance. Die Basis dafür ist die Annahme, dass der Mensch nicht perfekt ist, sondern frei sein darf, Fehler zu machen. Um die Idee einer zweiten Chance zu leben, ist es wichtig, andere nicht zu verurteilen, aufeinander zuzugehen und sich gegenseitig mit Respekt und Offenheit zu begegnen.

Zur Person

Alessandro Bellardita ist auf Sizilien geboren, wanderte Anfang der 1980er-Jahre mit seinen Eltern nach Deutschland aus und wuchs in Karlsruhe auf. Er studierte Rechtswissenschaften an den Universitäten in Mannheim und Heidelberg und hat sich als promovierter Strafrechtler, Publizist und Hochschullehrer einen Namen gemacht. Der 45-Jährige referiert regelmäßig zu den Themen „Freiheit und Recht“ oder „Mafia in Deutschland“.

