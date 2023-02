Rund um den Valentinstag wird es bei den Staatlichen Schlössern und Gärten Baden-Württemberg romantisch. „Küss mich! Im Schloss“ kehrt zurück: Bis 19. Februar erhalten alle Paare, die sich an der Schlosskasse einen Kuss geben, freien Eintritt. Schloss Heidelberg, Barockschloss Mannheim und Schloss und Schlossgarten Schwetzingen nehmen an der Aktion teil.Ein Kuss als Eintrittskarte: bis 19. Februar ist es wieder soweit: Die Staatlichen Schlösser und Gärten feiern rund um den Valentinstag die Aktionswoche „Küss mich! Im Schloss“.

In der Kurpfalz können Paare gleich drei Kulturschätze kostenlos entdecken: Schloss Heidelberg, Barockschloss Mannheim und Schloss und Schlossgarten Schwetzingen machen 2023 mit. In Schloss Heidelberg erhalten alle Paare, die sich in der Valentinswoche an der Kasse küssen, das Schlossticket gratis. Nicht inbegriffen ist die Fahrt mit der Bergbahn sowie die Besichtigung der Innenräume. In Mannheim ist der Kuss Türöffner für das barocke Treppenhaus und die prunkvollen Räume des Schlossmuseums. Die Besucherinnen und Besucher können auf eigene Faust oder mit der App „Monument BW“ das Schloss erkunden. Wer sich in Schwetzingen küsst, erhält eine Führung durch die kurfürstlichen Schlossräume und kann durch den berühmten Schlossgarten flanieren.

www.schloesser-und-gaerten.de