Im Februar hat Mike Oehlmann (FDP) angekündigt, bei der Wahl am 6. September gegen Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) anzutreten. Jetzt erhält er Unterstützung.

Die Freien Wähler (FW) Speyer hätten sich in einer offenen Vorstands- und Fraktionssitzung einstimmig dafür ausgesprochen, bei der Wahl die Kandidatur von Stadtrat Oehlmann zu unterstützen, teilte Vorsitzender Claus Ableiter am Freitagabend mit. Ableiter hatte bei der vorigen Wahl 2018 Seiler unterstützt, im Laufe der Legislaturperiode aber immer wieder Unzufriedenheit mit ihrer Amtsführung bekundet. Jetzt hatte sich Oehlmann den FW vorgestellt und laut Ableiter überzeugt. „Damit Speyer nicht weiter zu Schilda wird, braucht es einen Wechsel im Amt des Oberbürgermeisters“, teilt er mit.

Den FW zufolge befindet sich die Domstadt „politisch in einer schweren Krise“. Wertvolle Gebäude und Einrichtungen verfielen. „Um die Nöte besonders von Schulen und Kultureinrichtungen wie der Villa Ecarius wird sich jahrelang nicht gekümmert“, heißt es in der Mitteilung. Der Verwaltung unter Seilers Verantwortung werden „Planungs-, Verhandlungs- und Baudefizite“ vorgeworfen. Daraus resultierten Mehrkosten, unzureichende Landeszuschüsse, Streit mit Grundstückseigentümern und Anliegern sowie jahrelange Verzögerungen. Direkt angesprochen wird der Bau der Kita Regenbogen, andere Vorwürfe lassen sich als Bezüge auf die Projekte Viadukt und Stoffhaus Wormser Straße deuten.

Ableiter kritisiert außerdem einen „unproduktiv aufgeblähten Busverkehr“ sowie die „Sabotage“ von Beschlüssen des Stadtrats wie dem Bau des S-Bahn-Halts Speyer-Süd. Die Stadt benötige einen verantwortungsvolleren Umgang mit öffentlichen Mitteln sowie eine Führung, die „Gesprächsbereitschaft und Transparenz nicht nur verspricht, sondern auch umsetzt“. Diese Eigenschaften sowie die „Bereitschaft auf Fachleute zu hören, Vernunft und gesunden Menschenverstand“ sehen die FW bei Oehlmann, wird die Unterstützung begründet.