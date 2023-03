Das Gelände der ehemaligen Kurpfalzkaserne könnte einen Tank- und Rasthof ähnlich jenem an der B9 bei Schwegenheim aufnehmen. Diese hat der Landtagsabgeordnete Patrick Kunz (Freie Wähler) ins Spiel gebracht. Der Schifferstadter argumentiert, dass das Militärareal nicht nur verkehrstechnisch sehr günstig in unmittelbarer Nähe zum Autobahnkreuz Speyer liege. Es verfüge auch schon über einen Großteil der entsprechenden Infrastruktur, beispielsweise Tankanlagen und Sanitäreinrichtungen. Ein neuer Tank- und Rasthof an dieser Stelle könne beispielsweise die überbelegten Rastplätze im Speyerer Umland entlasten. Die Stadt Speyer und die Gemeinde Otterstadt planen derzeit, auf dem rund 23 Hektar großen Gelände, das dem Bund gehört, Gewerbe anzusiedeln und Wohnungen zu bauen. Noch unklar ist allerdings, ob die Bundeswehr nicht vielleicht doch zurückkehrt. Die Rede ist von einer Logistik-Einheit, die in die Gebäude einrücken könnte.