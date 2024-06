Nach der Wahl vom 9. Juni kehren die Freien Wähler Speyer mit zwei Vertretern und damit in Fraktionsstärke in den Stadtrat zurück. Neuer Fraktionsvorsitzender ist laut Mitteilung Claus Ableiter, der zuvor einzige Abgeordnete der FW im Stadtparlament. Neben ihm sitzt künftig sein Bruder Frank Ableiter wieder im Rat. „Unter den fünf kleineren Gruppierungen im wieder Neun-Parteien-Stadtrat liegen die Freien Wähler nun nicht mehr auf dem zweitletzten, sondern auf dem zweiten Platz hinter der FDP, aber vor SWG, UfS und Linken“,so der Vorsitzende.

Das Ergebnis sei bei einer stärker gewordenen AfD in Hochburgen nahe der Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende (AfA) und neuer bürgerlicher Konkurrenz durch die UfS „keine Selbstverständlichkeit, sondern ein großer Erfolg“, so Claus Ableiter. „Bedauerlich ist, dass ein Rivale ganz ohne kommunalpolitische Sacharbeit sogar sieben Mandate erreicht hat“, so sein Seitenhieb auf die AfD. Auch über die Besetzung von Ausschüssen hätten die FW sich Gedanken gemacht und Mitglieder befragt. Einige hätten sofort Interesse bekundet, andere sich Bedenkzeit erbeten.