Die Corona-Pandemie hat in den vergangenen zwei Jahren auch an der Freien Reformschule Speyer (FRS) dafür gesorgt, dass viele Aktivitäten eingeschlafen sind. So langsam erwacht die private Grundschule aber wieder aus dem Dornröschenschlaf. Große Projekte stehen an – im besten Fall sogar ein Umzug.

Um kurz nach halb zehn fliegen die ersten dunkelgrünen Gummistiefel über den großen Rasenplatz am Fifty’s. Die kalten knapp fünf Grad machen den rund 50 Kindern aus