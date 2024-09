Die Freibadsaison im Bademaxx ist am Sonntag beendet worden. Jetzt sind nur noch das Hallenbad und die Sauna in der Einrichtung der Stadtwerke (SWS) in der Geibstraße geöffnet. Die 116 Tage Freibad-Zeit (2023: 115 Tage) brachten laut SWS durchschnittliche Ergebnisse mit sich: „Ein ordentliches, aber kein Spitzenjahr“, so Sprecherin Sonja Daum auf Anfrage. Mit rund 151.000 Badegästen sei der Vorjahreswert von 145.000 übertroffen worden.

Insbesondere die kühlen Mai- und Juni-Tage hätten zunächst vergleichsweise geringe Besucherzahlen mit sich gebracht, bevor im Juli und August dann aufgeholt und überholt wurde. „In den Septembertagen war dann nicht mehr so viel los, obwohl teilweise noch 30 Grad erreicht wurden“, so Daum. Ein Unterschied zum vergangenen Jahr war, dass damals in der Freisaion 14 Tage Hallenbad-Schließung für Revisionsarbeiten erforderlich waren. Ob das die Besuchersteigerung 2024 erklärt, ist aber fraglich. „Da das Bademaxx ein Kombibad ist, können wir nicht trennen zwischen Hallenbad- und Freibadnutzung“, so die Sprecherin.

Das Freibad werde jetzt winterfest gemacht. Außerplanmäßige Arbeiten oder Umbauten stünden nicht an, berichtet Daum. Der Betrieb konzentriert sich in den kommenden Monaten auf das Hallenbad und soll unter anderem mit einem Kinder-Aktionstag am Samstag, 21. September, 13 bis 18 Uhr, mit vergünstigten Eintrittspreisen angekurbelt werden.