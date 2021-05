„Fred ist 75 Jahr, alle finden’s wunderbar!“: Mit diesem schwungvollen Schriftzug von seinem langjährigen Wegbegleiter und Künstlerkollegen Klaus Fresenius wurde der Jubilar Fred Feuerstein vor seinem Atelier im Kulturhof in der Flachsgasse überrascht.

Der am 13. Mai 1946 in Oberhausen geborene und seit 1970 in Speyer als freischaffender Künstler tätige Fred Feuerstein durfte letzten Donnerstag einen besonderen Vatertag feiern. Nach dem Motto „Zusammenstehen im Vorübergehen“ hatten Sohn Moritz Feuerstein und Tochter Rosalie Kemmerer ihren Vater in sein neues Atelier gelockt, um ihn zu seinem 75. Geburtstag entsprechend seinem künstlerischen Schaffen zu würdigen. Dabei bot sich auch die Gelegenheit im kleinen Kreis persönliche Glückwünsche unter freiem Himmel zu übermitteln.

Eine Atelierbesichtigung war leider noch nicht möglich, aber in seinem Jubiläumsjahr 2021 sind trotz derzeitiger Einschränkungen große Vorhaben geplant. Die Vorbereitungen dazu sind in vollem Gange und man darf gespannt sein, Einblicke in das vielseitige Schaffenswerk des weitgereisten Künstlers zu erhalten, der neben zahlreichen Einzel- und Gruppenausstellungen viele Spuren sowohl mit künstlerischer als auch mit sozialer Kreativität im öffentlichen Bereich der Stadt Speyer gelegt hat.