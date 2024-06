1984 haben Speyerer Frauen den Verein „Labyrinth – Frauen Kultur- und Bildungszentrum“ ins Leben gerufen. In 40 Jahren haben sich Arbeit, Themen und Trägerverein weiterentwickelt. Aus Labyrinth ist jetzt der Verein „Frauennotruf Speyer“ geworden. Zum neuen Logo kommen neue Angebote.

„Wir wollen wachsen und uns weiter öffnen“, sagt Nina Lindermaier. Sie besetzt eine der beiden 25-Stunden-Stellen, die dem Frauennotruf derzeit in der Fach- und Beratungsstelle zu sexualisierter Gewalt zur Verfügung stehen. „Jede dritte Frau erlebt mindestens einmal im Leben sexualisierte Gewalt“, berichtet ihre Kollegin Ilga Schmitz von Zahlen, die aufzeigen, wie hoch der Bedarf an Opfer-Unterstützung vor 40 Jahren war und auch heute ist. „Damals wurde sexualisierte Gewalt gegen Frauen im Labyrinth thematisiert, ein ehrenamtlich betreutes Notruftelefon installiert, das Frauenhaus initiiert und aktiv auf Unterdrückung und Gewalt gegen Frauen aufmerksam gemacht“, weist Schmitz auf die Arbeit hin, von der Betroffene noch heute profitieren.

„Dennoch ist es Zeit für Veränderung“, betont Christiane Schneider, die Vorsitzende des Trägervereins. Der Schwerpunkt hat sich demnach mit zunehmender Professionalisierung des Frauennotrufs immer weiter weg von der ursprünglich angebotenen Kultur- und Bildungsarbeit verlagert. „Den neuen Namen haben wir an diese Entwicklung angepasst“, erklärt Schneider, die dem Verein nun seit rund zwei Jahren vorsteht.

Lücken werden gefüllt

Prävention sei das Ziel des Frauennotrufs, der für weibliche Opfer ab 14 Jahren aller Schichten und Altersgruppen zuständig ist. „Inzwischen sind wir Anlaufstelle für Fachpersonal“, betont Schneider. Seit mehr als zehn Jahren veranstaltet der Frauennotruf einmal jährlich eine entsprechende Schulung für Lehrer, Schulsozialarbeiter, Psychologen und jetzt auch Hebammen-Schülerinnen zu Übergriffen und Traumabewältigung unter der Geburt. Außerdem unterstützt er Fachkräfte bei Themen wie sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz oder im Internet. Der Notruf macht Schülerinnen in Selbstverteidigungskursen stark und berät Frauen, die teilweise erst im hohen Alter erstmals über sexuelle Übergriffe bis zur Vergewaltigung sprechen können. „Sexualisierte Gewalt wird in keiner Ausbildung und in keinem Studium berücksichtigt“, beklagt Schmitz.

„Wir brauchen für die Arbeit in unserem kleinen Verein engagierte, feministische, auch junge Männer und Frauen, die sich mit dem Internet auskennen und die eigene Ideen einbringen“, sagt Lindermaier. So wolle sich der Frauennotruf in sozialen Netzwerken stärker und breiter aufstellen und vor allem junge Opfer sexualisierter Gewalt da abholen, wo sie sich aufhalten. Dafür bleibe unter den bestehenden Personal-Bedingungen zu wenig Zeit. Der Verein sei weiter auf Spenden angewiesen, so Schneider.

Einladung zum Austausch

Für Austausch und Information bei Kaffee und Kuchen im Grünen plant der Trägerverein ein offenes Treffen mit Interessierten am Freitag, 14. Juni, um 16 Uhr. Anmeldung und weitere Auskünfte unter kontakt@frauennotruf-speyer.de. Zudem können sich ab Juli an jedem ersten Montag im Monat Frauen und Mädchen ab 14 Jahren von 17.30 und 19 Uhr zu „Frauenpower im Alltag“ treffen und dabei im geschützten Raum Grenzverletzungen und Übergriffe ansprechen, Angst überwinden und gemeinsam Handlungsstrategien entwickeln. Über Anmeldungen würde sich der Verein freuen, notwendig sind sie nicht.