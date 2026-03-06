Der Frauennotruf Speyer stellt sich neu auf: Ein Abschied nach über 20 Jahren, neue Gesichter im Team und ein Fokus auf Barrierefreiheit prägen die Zukunft.

Seit mehr als 40 Jahren unterstützt und berät der Frauennotruf Speyer Frauen und Mädchen, die sexualisierte Belästigung und Gewalt erlebt haben.

Nach über 20 Jahren hat sich Ilga Schmitz Ende Februar in die Rente verabschiedet, wie der Frauennotruf mitteilt. In ihrer Zeit als hauptamtliche Mitarbeiterin habe sie viele gesellschaftspolitischen Veränderungen und Weiterentwicklungen erlebt. Bekannt sei die zertifizierte Trainerin für Feministische Selbstbehauptung und Selbstverteidigung vor allem auch für ihre Kurse an Schulen, in Firmen und Organisationen. Auch in der Rentenzeit wolle sie sich ehrenamtlich gegen sexualisierte Gewalt einsetzen und dem Verein als Vorstandsmitglied erhalten bleiben.

Mit ihrem Abschied gehen demnach personelle Veränderungen einher. Mit einem psychologischen und therapeutischen Hintergrund ist Nina DeGeorge seit Beginn des Jahres aus ihrer Elternzeit zurück. Seit dem vergangenen Jahr bringt zudem Sozialwissenschaftlerin Laura Thurmann ihre Arbeitserfahrung und Expertise ein. „Es gibt noch immer zu viele Mythen über sexualisierte Gewalt. Daher ist es wichtig, dass Frauen und Mädchen einen Raum haben, in dem sie über das Erlebte sprechen können, ernst genommen werden und qualifizierte und parteiliche Unterstützung bei der Verarbeitung erhalten“, wird sie zitiert.

Durch eine neue Projektstelle erweitere die Sonderpädagogin Miriam Capelle die Notrufarbeit um einen Schwerpunkt. „Unterstützt durch eine Förderung der Aktion Mensch, baut sie seit November 2025 ein möglichst barrierefreies Beratungs- und Präventionsangebot für Frauen und Mädchen mit Behinderungen auf“, so die Mitteilung.

Auch in der Präventionsarbeit stehen laut Frauennotruf Veränderungen an, um der hohen Nachfrage an Fortbildungen und Schulungen gerecht werden zu können. „Aktuell erarbeiten wir ein neues Konzept, um das Thema sexualisierte Gewalt zu einem festen Bestandteil in den weiterführenden Schulen zu etablieren. Punktuelle Workshops reichen nicht mehr aus, um die Schüler angemessen aufzuklären und zu sensibilisieren“, erklärt Nina DeGeorge.

Betroffene Frauen und Mädchen sowie Bezugspersonen und Fachkräfte können sich beim Frauennotruf Speyer kostenlos, unabhängig und vertraulich beraten lassen. Dabei spielt es keine Rolle, wie lange eine Gewalterfahrung zurückliegt und ob eine Anzeige erstattet wurde. Der Verein sei auf Spenden angewiesen.