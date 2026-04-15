Knapp 300 Opfer sexualisierter Gewalt beraten die drei Mitarbeiterinnen des Frauen- und Mädchennotrufs Speyer jährlich. Der Bedarf infolge digitaler Gewalt steigt.

Für den Frauennotruf in Speyer ist das Thema digitale Gewalt nicht neu. „Neu ist lediglich, dass Collien Fernandes damit an die Öffentlichkeit gegangen ist“, sagt Laura Thurmann, Mitarbeiterin beim Frauennotruf. Den prominenten Fall Fernandes/Ulmen verfolgen die Mitarbeiterinnen aufmerksam. Schauspielerin Collien Fernandes hatte ihren Ex-Mann Christian Ulmen angezeigt. Demnach soll er Fake-Profile seiner Frau mit pornografischen Inhalten verbreitet haben. Die Veröffentlichung der Vorwürfe gegen Ulmen hat deutschlandweit zu Diskussionen über digitale Gewalt und zu Demonstrationen geführt, die Solidarität mit Opfern zum Ausdruck brachten.

„Die mediale Aufmerksamkeit ist einerseits gut, birgt aber auch Risiken“, sagt Notruf-Mitarbeiterin Nina DeGeorge. Sie weist auf notwendig gewordene Schutzmaßnahmen bei öffentlichen Auftritten der Schauspielerin hin.

Opfer von digitaler Gewalt immer jünger

Der prominente Fall zeigt auch, dass die Schwerpunkte des Speyerer Notrufs ihre Berechtigung haben. Bereits seit einigen Jahren hat dieser nach eigenen Angaben seine Präventionsarbeit an Schulen verstärkt auf den Bereich digitale Gewalt ausgeweitet. Digitale Gewalt verschiebe sich mehr und mehr in Richtung Kinder, berichtet DeGeorge. Bereits zehn- bis zwölfjährige Mädchen seien betroffen.

Mit zahlreichen Informationsveranstaltungen, Veranstaltungen für Eltern und Workshops wollen die Frauen Bewusstsein für strafbare digitale Gewalt schaffen, aufklären und dafür sorgen, dass entsprechende Taten angezeigt werden. „Digitale Gewaltformen verändern sich ständig“, erklärt Kollegin Miriam Capelle – ein Problem, das auch den Frauennotruf alarmiert.

„Das Ohnmachtsgefühl verstärkt sich“

Frauen hätten digitale Gewalt bereits in den Nullerjahren dieses Jahrhunderts erlebt, betont Thurmann. „Nur ganz wenige Frauen und Mädchen fühlen sich im Internet sicher, obwohl es heutzutage zum Alltag gehört“, so Thurmann. Sie berichtet von vielen schlechten Erfahrungen, die Speyerer Frauen in der digitalen Welt gemacht hätten. Betroffen sind demnach alle Alters- und Personengruppen. Selbst Frauen mit Behinderungen seien digitaler Gewalt ausgesetzt. „Das Ohnmachtsgefühl verstärkt sich“, bringt es DeGeorge auf den Punkt.

Besonders die Bedingungen in der Pandemie hätten zu mehr digitaler Gewalt geführt. Künstliche Intelligenz (KI) vereinfache Übergriffe in diesem Bereich weiter. „Es braucht klare Gesetze. Diese gibt es bislang nicht“, kritisiert Capelle die aktuelle juristische Lage. „Die Scham muss die Seite wechseln“, betont DeGeorge. Sie fordert mehr Zusammenarbeit mit Männern. Zu viele Frauen hielten digitale Gewalt für Normalität, sagen die Mitarbeiterinnen des Notrufs. Es gebe viele Situationen vor heimischen Rechnern, die es zu verändern gelte. Manche Opfer kämen einmal zur Beratung, einige mehrmals oder in großen Abständen, sagt Thurmann. Die ebenfalls vom Frauennotruf angebotene Online-Beratung zögen Opfer gerade auf dem Gebiet der digitalen Gewalt analogen Gesprächen vor, sagt Capelle. „Manchen fällt es leichter zu schreiben, als zu reden.“

Kundgebung gegen Gewalt geplant

Die Notruf-Frauen würden gerne mehr für die Bekämpfung digitaler Gewalt tun. „Wir brauchen eine verlässliche Finanzierung, um Schulen, Polizei und Justiz wirklich zu erreichen“, betont DeGeorge. „Gesetze bringen ohne Prävention nichts“, sagt sie. Derzeit verteilen sich die drei Frauennotruf-Mitarbeiterinnen auf eineinhalb Personalstellen. Finanziert wird der Notruf von Land, Kreis, Stadt und Spendern. Die Notruf-Frauen planen für Juni in Speyer eine Kundgebung mit Picknick gegen Gewalt. „Es macht Hoffnung, dass sich mittlerweile viele Männer mit betroffenen Frauen solidarisieren“, sagt DeGeorge.

Kontakt

Frauennotruf Speyer: E-Mail an kontakt@frauennotruf-speyer.de oder www.frauennotruf-speyer.de.

