Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

In der Corona-Pandemie ist vieles noch digitaler geworden – auch die Partnersuche. Dass Online-Dating in Zeiten des Rückzugs in die eigenen vier Wände aber auch gewalttätige Formen annehmen kann, das berichtet Alexandra Ackermann vom Frauen- und Mädchen-Notruf in Speyer. Dort werden immer mehr Fälle von „Date Rape“ bekannt.

Die Verabredung bringt dich nach dem Corona-konformen Spaziergang noch zur Tür, fragt, ob sie noch kurz mit nach oben in die Wohnung kommen kann, um ein Glas Wasser zu trinken.