Der Fund einer Frauenleiche gegen 15 Uhr hat die Kriminalpolizei am Montag bis in die Abendstunden beschäftigt. Der tote Körper einer auf 50 bis 60 Jahre geschätzten Frau wurde laut Polizei im Woogbach bei der Kreuzung Rauschendes Wasser/Aral-Tankstelle gefunden. Nach der Bergung wurden Untersuchungen zur Todesursache aufgenommen, die zuletzt noch liefen. Von Suizid über Unglücksfall bis zur Gewalttat konnte zunächst nichts ausgeschlossen werden. „Wir können noch nichts sagen“, so ein Sprecher des Polizeipräsidiums Rheinpfalz, der sich weitere Erkenntnisse im Lauf des Abends erhoffte.