Die Finanzierung eines neuen Frauenhauses in Speyer soll am Donnerstag in der Sitzung des Stadtrats um 17 Uhr unter Dach und Fach gebracht werden. Der Vorschlag lautet, dass die Stadt dem Verein Frauenhaus Speyer für den Neubau einen Zuschuss von 150.000 Euro gewährt. Das Investitionsvolumen insgesamt wird auf 1,57 Millionen Euro geschätzt. Zuwendungen vom Bund (1,1 Millionen Euro) und Land (146.500 Euro) seien in Aussicht gestellt. Der Rest käme aus Eigenmitteln. Der Neubau soll laut Stadt Platz für sieben schutzsuchende Frauen und deren Kinder bieten. Zwei Appartements sollen behindertengerecht sein. Das derzeitige Frauenhaus sei in einem mangelhaften baulichen Zustand und entspreche nicht den Brandschutzbestimmungen.