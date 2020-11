Auch in diesem Jahr stellt das Speyerer Frauenhaus wieder seinen Baum für die Spendenstern-Aktion im Einkaufszentrum Postgalerie auf. Erste Sterne hängt am Montag, 16. November, 17 Uhr, Schirmherrin und Bürgermeisterin Monika Kabs (CDU) daran. Zum Abschluss am 31. Dezember sollen möglichst viele Sterne mit Spendenbeträgen hängen, die alle dazu beitragen, ein größeres Frauenhaus zu finanzieren.„Ein Frauenhauses mit mehr Plätzen und somit mehr Schutzmöglichkeiten für von Gewalt betroffene Frauen und Kinder wird in Speyer benötigt“, sagen die Organisatorinnen. Neben der Hilfe von Bund, Land und der Stadt Speyer werde zur Umsetzung des Baus und für die Ausstattung dringend die Unterstützung von Spendern benötigt. Falls eine Spende für die pädagogische Arbeit mit Frauen und Kindern bevorzugt wird, sei dies auch eine sehr willkommene Unterstützung. Entsprechende Überweisungsträger lägen bereit.

Sobald eine Spende während der Weihnachtsbaumaktion mit dem Stichwort „Spendenstern“ auf dem Konto des Frauenhaus Speyer eingegangen ist, wird ein Stern mit dem Namen der Spender sowie dem Spendenbetrag an den Weihnachtsbaum im Eingangsbereich der Postgalerie gehängt. Ist die Namensangabe nicht gewünscht, kann bei der Überweisung „anonym“ angegeben werden, versichert das Frauenhaus.

Spendenkonto