30 Jahre Frauenhaus: Die Einrichtung für von Gewalt betroffene Frauen feiert in diesem Jahr ein Jubiläum, das es nicht geben müsste. Die Nachfrage ist größer als das Platzangebot, die Finanzierung bleibt ungesichert. Erfreulich ist in Speyer immerhin der Umzug in ein neues Haus und dass sich auch finanziell etwas tut.

Bundesweit fehlen nach Angaben der Speyerer Frauenhaus-Leiterin Silvia Bürger 14.000 Plätze in den 320 allesamt unterfinanzierten Frauenhäusern. Auch in Speyer reiche der Platz