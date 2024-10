Mit Ach und Krach ist Frauen-Oberligist TuS Heiligenstein in die Erfolgsspur zurückgekehrt, siegte nach der ersten Saisonniederlage am Sonntag in einem der wenigen Spiele in den Herbstferien 28:27 (14:10) bei SG Lambsheim/ Frankenthal. Damit bleiben die Römerbergerinnen HSG Dudenhofen/ Schifferstadt und HSG Lingenfeld/Schwegenheim auf den Fersen.

Steffens hält dagegen

Heiligenstein verpatzte schon den Start, geriet über 0:2 (6.) mit 2:6 (12.) ins Hintertreffen. Lisa-Marie Steffens, die von Beginn an zuschlug, glich erstmals aus (9:9, 21.). 14:9 (29.) führte dann gar der TuS, weil er sieben Mal in Folge Tore warf, Lambsheim/Frankenthal eine knappe Viertelstunde gar nicht. Das 16:10 von Hanna Heinrich bedeutete den größten Vorsprung (32.).

Schnell kam die SG wieder auf einen Treffer Rückstand dran. Selbst das 25:20 (49.) beruhigte nicht. Auch nach ihrer Hochzeit markierte Michelle Naas die meisten Tore (8).