An einem dramatischen Play-Off-Kampftag in Leipzig haben sich die Frauen des JSV Speyer nach Siegen gegen den amtierenden Deutschen Meister TSG Backnang und Gastgeber JC Leipzig für die Finalrunde qualifiziert.

Eigentlich sollte ein Quartett die zwei Finalrunden-Tickets auskämpfen, doch der JC Wiesbaden hat einen Tag zuvor abgesagt, sodass nur das Trio Leipzig, Backnang und Speyer übrig blieb. Zum Start gab es gleich das Top-Duell zwischen Speyer und Backnang – eine Neuauflage des Bundesligafinals 2023. Mit 2:5 lagen die Speyererinnen nach dem ersten Durchgang zurück. Die Niederländerinnen Amber Gersjes und Hilde Jager hatten die einzigen beiden Punkte für den JSV geholt. Direkt nach der Pause dann aber die furiose Aufholjagd: Verena Thumm, Teresa Zenker, Jessica Lindner und Mascha Ballhaus gewannen die ersten vier Kämpfe für Speyer drehten den Vergleich zum 6:5. Aus einem 2:5 hatte der JSV kurzerhand ein 6:5 gemacht. Am Ende stand es 7:7. Es herrschte kurz Verwirrung, anders als in der regulären Saison darf ein Kampf in den Play-Offs nicht Unentschieden enden. Da auch die Unterbewertung (67:67) nichts entschied, folgten Entscheidungskämpfe in drei ausgelosten Gewichtsklassen. Speyers Seija Ballhaus schlug Vivian Herrmann nach drei Strafen. Verena Thumm unterlag Chiara Serra, der letzte Kampf entschied: Speyers Olympia-Teilnehmerin Mascha Ballhaus besiegte Laila Göbel.

Nach diesem dramatischen Kampf, der erst gegen 14 Uhr zu Ende war, war es für die Speyererinnen von Vorteil, dass zunächst Leipzig und Backnang gegeneinander antraten. Gegen die Gastgeberinnen, die mit 3:11 gegen Backnang unterlegen waren, gab es zwar im Auftaktkampf einen unerwarteten Dämpfer, als Verena Thumm disqualifiziert wurde weil sie sich beim Werfen ihrer Gegnerin sich über den Kopf abgerollt hatte, aber danach ließen Speyer nichts anbrennen und holte mit Marlene Galandi, Amber Gersjes, Darja Dorowskich, Geke van den Berg, Lea Schmid und Hilde Jager die folgenden Kämpfe zum vorentscheidenden 6:1-Halbzeitstand. Am Ende hieß es 10:4. Teamchefin Nadine Lautenschläger war hochzufrieden: „Der Termin war etwas ungünstig, viele kamen aus dem Urlaub, es gab diese Woche einige krankheitsbedingte Ausfälle. Aber die Art von Weise, wie das Team damit umgegangen ist, zeigt, wie groß das Herz und der Teamgeist sind.“