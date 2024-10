Die Frauen des JSV Speyer gewinnen die deutsche Mannschaftsmeisterschaft. Teamchefin Nadine Lautenschläger wischt alle Zweifel weg. So kommt die Matchwinnerin in die Domstadt und warum sie nie mehr weg will.

Diese 20 Sekunden hatte Bertille Murphy sehr genossen. Mit einem Haltegriff und einer Hand im Nacken hielt die 23-Jährige ihre Gegnerin Lubjana Piovesana am Boden und