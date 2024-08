Die Frauen des JSV Speyer, deutscher Vizemeister 2023, stehen wieder im Finalturnier um den nationalen Titel. Sie qualifizierten sich am Samstag in den Play-offs der Südgruppe in Leipzig. Zum Auftakt gab es ein 7:7 in der Neuauflage des letztjährigen Endkampfs mit Champion und Dauerrivale TSG Backnang. Die Führung wechselte dabei wiederholt.

Das anschließende 10:4 über Gastgeber JC bedeutete dann Platz zwei in der Endabrechnung. Das genügte. Im Norden lagen JC Bottrop und Hertha Walheim vorne.