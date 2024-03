Die Frauen der HSG Dudenhofen/Schifferstadt haben ihren zweiten Matchball verwandelt. Mit dem 35:25-Sieg gegen FSG Assenheim/Dannstadt/Assenheim in der Pfalzhalle Haßloch sicherten sie sich am Samstagabend die Meisterschaft in der Pfalzliga. Die Mannschaft von Trainer Julian Großstück ließ nur zu Beginn zweimal den Ausgleich zum 2:2, setzte sich dann ab, auch wenn die Gäste den großen Rückstand noch mal verkürzten.