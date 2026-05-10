Die Frauen des JSV Speyer haben mit einem klaren 10:4-Sieg gegen die SUA Witten ihren zweiten Sieg im zweiten Kampf der laufenden Saison gefeiert.

Damit machten sie einen großen Schritt in Richtung Play-offs der Bundesliga. Anfangs deutete nicht viel auf ein so deutliches Ergebnis hin. Mia Manukyan, eines von drei neuen Gesichtern im Speyerer Team, ließ sich gleich zu Beginn ihres ersten Kampfes für den JSV überraschen, kassierte eine Wertung, die sie trotz eines starken Auftritts nicht mehr aufholte und nach Ablauf der vollem Kampfzeit verlor.

Eine dominante Vorstellung von Geke van den Berg und ein kampfloser Sieg bis 48 Kilogramm der zweiten Debütantin Emily Pilch brachten Speyer erstmals in Führung. Doch Emma Listl ließ nach einer halben Minuten Kampfzeit und einem Wurf ihrer Gegnerin den Ausgleich zu. Der dritte Neuling, Lilli Wojta, stellte mit einem Ippon-Sieg nach einer knappen Minute das 3:2 her.

Speyerer Siegeszug

Was zu diesem Zeitpunkt niemand ahnte: Die Speyererinnen gaben keinen Punkt mehr ab, bis sie uneinholbar vorne lagen. Zunächst freuten sich die Gäste, nach einem hart erkämpften Erfolg von Charlotte Nettesheim durch Haltegriff und einem von Darja Dorowskich, die nach Rückstand gewann, mit einem klaren 5:2 in die Pause zu gehen.

Nach der Pause schaffte Manukyan die Revanche gegen die Kontrahentin aus Durchgang eins. Die Entscheidung stand fest, als van den Bergs Gegnerin kampflos aufgab und Katharina Keltjens den kampflosen Punkt bis 48 Kilo mitnahm, so dass der JSV uneinholbar zum 8:2 erhöhte. Saraphina Suborne gab zwar ab.

Schmid souverän

Lea Schmid triumphierte aber souverän, und Nettesheim lieferte sich erneut ein packendes Duell, das sie sich abermals mit einem starken Haltegriff sicherte. Im abschließenden Duell hatte Dorowskich Pech, dass das Kampfgericht die entscheidende Wertung gegen sie gab. Die Speyerer sahen das eher anders.

Dennoch herrschten Zufriedenheit und gute Stimmung nach der souverän bestandenen Auswärtsprüfung. „Das neu zusammengesetzte Team mit drei Debütantinnen hat gut harmoniert“, sagte Teamchefin Nadine Lautenschläger: „Es war nur schade für Emiy Pilch, dass sie bis 48 Kilogramm keine Gegnerin hatte. Sowohl innerhalb der Mannschaft, als auch mit unserem Trainerinnen-Team mit mir, Szaundra Odenthal und Jana Förtsch hat alles super geklappt.“ Lautenschläger sprach von einer geschlossenen Mannschaftsleistung: „Wir haben schönes Judo gezeigt und einen wichtigen Schritt in Richtung Play-offs gemacht. Jetzt freuen wir uns alle auf den Doppelheimkampf zu Hause zusammen mit den Männern am 13. Juni.“