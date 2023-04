Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?



Es gibt Aktionen, die sind selbst gegen das Coronavirus immun: „Orange the World“ ist so eine. Von den Soroptimists und dem Zonta Club organisiert, werden unter anderem in Speyer Bauwerke, aber auch ein Flugzeug, ab 25. November orange angestrahlt. Die Organisatorinnen wollen für das in der Pandemie hochaktuelle Problem Gewalt gegen Frauen sensibilisieren.

In der Stadt sind wieder fast alle Institutionen dabei wie bei der Premiere im vergangenen Jahr, sagt Christa David-Wadle, die Präsidentin des Clubs Soroptimists International Speyer. Zu den ab