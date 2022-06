Einen Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro hat am Samstagmorgen eine 46-jährige Autofahrerin in der Kurve der B9-Abfahrt auf die Dudenhofener Straße verursacht. Wie die Beamten der Polizeiinspektion Speyer mitteilen, verlor die Frau gegen 10.50 Uhr die Kontrolle über ihren Skoda Fabia und fuhr über eine Grünfläche. Auf der Grünfläche stieß sie gegen ein Verkehrsschild und krachte anschließend frontal in einen entgegenkommenden Peugeot. „Alle Insassen sind wohlauf und blieben unverletzt“, so die Beamten. Die Zufahrt der B9 musste jedoch kurzzeitig gesperrt werden.