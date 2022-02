Lebensmittel und Konsumgüter im Wert von acht Euro hat am Freitagnachmittag eine 38-Jährige aus Speyer in einem Supermarkt gestohlen und ist dabei erwischt worden. Das teilte die Polizeiinspektion Speyer am Sonntag mit. Laut bericht war die Frau in einem Supermarkt in der Innenstadt unterwegs und versuchte, ohne zu Bezahlen den Kassenbereich zu verlassen. Dabei sei sie angesprochen worden und habe den Diebstahl zugegeben. „Das Diebesgut wurde im Geschäft belassen. Der Täterin wurde ein Platzverweis ausgesprochen, sodass sie das Geschäft umgehend verlassen musste“, heißt es im Bericht. Die Frau erwartet nun eine Strafanzeige wegen Ladendiebstahls.