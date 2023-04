Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Ein 27-Jähriger aus Speyer-Nord ist am Landgericht Frankenthal angeklagt, seine damalige Lebensgefährtin über Monate in seiner Wohnung immer wieder gequält und verletzt zu haben. Bei der Vernehmung der Eltern des mutmaßlichen Opfers gibt es Einblicke in die Beziehungen der Tochter. Zuhörerinnen sorgen für Ärger.

Seit Juni zieht sich der Prozess hin, bei dem in dieser Woche nacheinander der Vater und die Mutter der Verletzten als Zeugen vernommen wurden. An den vorigen Verhandlungstagen hatte