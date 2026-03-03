Bei einem Verkehrsunfall in der St.-German-Straße wurde am Dienstagmorgen eine Frau leicht verletzt. Die 86-jährige Autofahrerin aus Speyer war laut Polizei bei ihrer Ausfahrt vom Supermarkt-Parkplatz an die gegenüberliegende Grundstücksmauer gefahren. Die Feuerwehr half der Frau aus dem Fahrzeug und übergab sie dem Rettungsdienst, der sie in ein Krankenhaus brachte. Andere Fahrzeuge sind laut Polizei nicht beteiligt gewesen. Das Auto musste abgeschleppt werden. Bei der Feuerwehr sicherten die Einsatzkräfte die Unfallstelle und kontrollierten das Auto auf auslaufende Betriebsstoffe. Für die Dauer von etwa 30 Minuten war die Straße in Höhe eines Supermarkts gesperrt. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache.