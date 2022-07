„Man sollte nicht immer dem Navi vertrauen und der Lebensgefährte die Unfallaufnahme nicht stören“ – das schreibt die Polizei Speyer über ihren Bericht zu einem Vorfall am Dienstag, 22.26 Uhr, im Bereich der Kreuzung Rauschendes Wasser. Eine 33-jährige Autofahrerin aus dem Raum Bad Dürkheim habe sich aus der Friedrich-Ebert-Straße kommend auf ihrem Weg in die Bahnhofstraße „zu sehr auf ihr Navigationsgerät verlassen“. Sie sei deshalb geradeaus über eine Verkehrsinsel gefahren und im Mausbergweg zum Stehen gekommen. Folge: Vorderachsbruch am Auto und 20.000 Euro Sachschaden.

„Bei der Unfallaufnahme konnten bei der Frau starker Alkoholgeruch und eine verwaschene Aussprache festgestellt werden“, heißt es im Bericht weiter. Sie habe ihren Führerschein abgeben müssen und sei deshalb ebenso unangenehm aufgefallen wie ihr Lebensgefährte, der bei der Unfallaufnahme direkt neben auslaufendem Kraftstoff eine Zigarette geraucht und sich darüber aufgeregt habe, dass ihn Polizisten von der Gefahrenstelle wegschoben. Er habe diese angeschrien und bei ihrer Arbeit derart gestört, dass sie ihn fesseln mussten.