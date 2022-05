Beim Rückwärtsrangieren eine Fußgängerin übersehen hat am Sonntagmittag ein 57-jähriger Autofahrer. Der Mann parkte laut Polizei auf einem Parkplatz im Erlich aus und kollidierte dabei mit einer 38-Jährigen, die gerade ihre Einkäufe in den Kofferraum laden wollte. Dabei sei ein Bein der Frau zwischen den beiden Wagen eingeklemmt worden, hieß es. Sie wurde mit Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.