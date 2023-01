Nachdem am frühen Donnerstagmorgen zwischen 0.30 und 1 Uhr im Bereich Steinmetzergasse/Halbes Dach in der Speyerer Altstadt eine 34-jährige Fußgängerin von einem unbekannten Auto angefahren und schwer verletzt liegen gelassen worden war, sucht die Polizei nun nach einem Radfahrer. Dieser sei der Frau im Bereich der Unfallstelle begegnet und habe die 34-Jährige angesprochen. Die Polizei bittet nun den Unbekannten, sich bei ihr zu melden. Nach dem fahrerflüchtige Autofahrer und seinem Fahrzeug werde weiterhin gefahndet. Die Frau hatte es nach dem Unfall noch bis nach Hause geschafft, der Rettungsdienst brachte die schwer verletzte 34-Jährige schließlich ins Krankenhaus. Personen, die Angaben zum Unfallhergang oder zu möglichen Zeugen machen können, werden aufgerufen, sich mit der Polizei Speyer unter der Tel. 06232 1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.