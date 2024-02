Bereits am Freitag gegen 10.15 Uhr ist ein 18-jähriger Fahrradfahrer in der Franz-Schöberl-Straße bei einem Zusammenstoß mit dem Auto eines 68-Jährigen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, fuhr der 68-Jährige gerade rückwärts aus einer Einfahrt und der Fahrradfahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Der junge Mann habe über Schmerzen an Schienbein und Hüfte geklagt. An seinem Fahrrad seien rund 250 Euro Sachschaden entstanden.