Frischzellenkur für den Kreisverkehr an Aue- und Franz-Kirrmeier-Straße: Wie die Stadt mitteilt, übernimmt PM-International eine Pflegepatenschaft für den Kreisel.

Das Unternehmen mit Sitz in der Hofweide übernimmt laut städtischer Mitteilung künftig die Gestaltung und Pflege der Grünfläche auf dem Kreisverkehr. In den vergangenen Tagen waren dort bereits Bagger zugange. Die Neugestaltung konzentriere sich hauptsächlich auf den Boden. Zierkirschenbäume sollen bis auf zwei Exemplare erhalten bleiben.

Außerdem sei eine „standortgerechte, insektenfreundliche und pflegeleichte Bepflanzung“ vorgesehen. „Blühende Bodendecker, Stauden und Ziergräser sind so aufeinander abgestimmt, dass über die gesamte Vegetationsperiode hinweg ein attraktives Blütenbild entsteht“, heißt es aus dem Rathaus. Die immergrüne Struktur solle auch im Winter für ein gepflegtes Erscheinungsbild sorgen. „Als Speyerer Unternehmen ist es uns wichtig, Verantwortung für unser direktes Umfeld zu übernehmen. Der Kreisverkehr ist für viele ein zentraler Eindruck unseres Standorts – mit der Patenschaft möchten wir diesen Eindruck ansprechend und nachhaltig gestalten“, wird Patrick Bacher, Vorstandsvorsitzender von PM-International, zitiert. Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) begrüßt das Engagement von PM: „Diese Kreisverkehrspatenschaft zeigt, wie Zusammenarbeit unsere Stadt sichtbar schöner und lebenswerter macht. Mit überwiegend heimischer, insektenfreundlicher Bepflanzung wird nicht nur ein Hingucker geschaffen, sondern auch ein kleiner Beitrag für die Natur“, erklärt sie. Die Bauarbeiten sollen voraussichtlich Mitte Mai abgeschlossen sein.