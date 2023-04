Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ein bewegtes Leben führte ein Mann, nach dem seit 1984 eine Straße in seiner Heimstadt benannt ist: Franz Bögler, der am 4. Dezember 1902 geboren ist. Er schrieb in der SPD Geschichte und wurde von ihr verstoßen.

„Ihn als politische Person zu skizzieren, ist schwierig“, heißt es in einer Geschichte der Sozialdemokratie von Rheinland-Pfalz über Franz Bögler. Er war bis 1933 Verwaltungsangestellter