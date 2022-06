Der französische Präsident Emmanuel Macron hat am Sonntag in der zweiten Runde der Parlamentswahl einen Dämpfer hinnehmen müssen. Sein unter dem Titel Ensemble antretendes Mitte-Lager hat die absolute Mehrheit in der Nationalversammlung verloren. Wie schnitt es in den Partnerorten von Speyer und von den Umlandgemeinden ab?

Von Patrick Seiler

Im Wahlkreis von Speyers französischer Partnerstadt Chartres konnte das Lager des erst vor wenigen Wochen wiedergewählten Präsidenten die Mehrheit behaupten: Dessen Abgeordneter in Paris heißt weiterhin Guillaume Kasbarian. Er setzte sich mit 58,1 Prozent gegen Quentin Guillemain vom linken Bündnis Nupes des früheren Präsidentschaftskandidaten Jean-Luc Melenchon durch.

Allein auf die Stadt Chartres gesehen, war sein Vorsprung mit 55,8 Prozent der Stimmen etwas geringer. Unternehmensberater Kasbarian ist 35 Jahre alt; 2017 war er mit 30 Jahren als Nachfolger des Chartrainer Stadtoberhaupts Jean-Pierre Gorges in das Parlament eingezogen. Der Kandidat des rechtsextremen Rassemblement National von Präsidentschaftskandidatin Marine Le Pen war in Chartres im ersten Wahlgang ausgeschieden. 11,4 Prozent in der Stadt und 18,7 Prozent im Wahlkreis waren zu wenig.

Auch Rechte und Linke vorn

Macron-freundliche Ensemble-Bewerber haben sich auch in den Wahlkreisen der Partnergemeinden von Römerberg (Mainvilliers), Schwegenheim (Lobsann) und Lingenfeld (Torcy) durchgesetzt. Ruffec, die Partnergemeinde von Waldsee in der Charente, wird künftig von der rechten Kandidatin Caroline Colombier in Paris vertreten. Sie setzte sich mit knapp 200 Stimmen Vorsprung vor ihrer Gegenkandidatin von Ensemble durch, die allein in der Gemeinde Ruffec hingegen leicht die Nase vorn hatte.

Im burgundischen Wahlkreis von Harthausens Partnerort Uchizy hatte es das Macron-Lager gar nicht erst in die Stichwahl geschafft. Hier siegte Nupes-Kandidatin Cécile Untermaier vor einer Le-Pen-Vertreterin.