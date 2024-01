Frank Brzoska, langjähriger Vorsitzender des 1. Base- und Softballvereins Speyer Turtles, stellt sich im April zur Wahl als Vorsitzender des Sportkreises Speyer. Die Vereinigung sucht einen Nachfolger für Alfred Zimmermann, der wie angekündigt, nicht mehr zur Verfügung steht. Jürgen Kief steht als Stellvertretender Vorsitzender bereit.

In umgekehrter Konstellation arbeiten beide bereits im Stadtsportverband zusammen. Als Scharnier bezeichnet der vor 75 Jahren gegründete Sportbund Pfalz seine Zusammenarbeit mit den 16 Sportkreisen. Die Wahlen des Rhein-Pfalz-Kreises (169 Vereine, 49.432 Mitglieder) sind am Dienstag, 20. Februar (19 Uhr), bei der TSG Mutterstadt, im Sportkreis Speyer (42/14.836) am Montag, 8. April (19 Uhr), beim TSV.