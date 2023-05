Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der dritte Corona-Herbst rückt mit großen Schritten näher. Die Stadt Speyer versucht sich darauf so gut es geht vorzubereiten. Klare Regeln dafür, was bald womöglich gilt, gibt es noch nicht. Die über den Sommer angespannte Lage in den Kliniken wird zunehmend existenzgefährdend.

Kommt eine neue Herbstwelle?

Auf die Frage, ob beim derzeitigen relativ hohen Infektionsgeschehen noch die Rede von Sommer- und Herbstwellen sein könne, antwortet Cornelia