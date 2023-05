Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Wegen versuchten Totschlags ist eine 38-Jährige aus Baden am Schwurgericht Frankenthal angeklagt. Sie soll in Speyer einen Kollegen mit einem Messer verletzt haben. Eine wichtige Frage am dritten Verhandlungstag: Hat die Frau ein- oder zweimal zugestochen?

Nicht nur die Anzahl der Stiche ist für das Gericht um den Vorsitzenden Richter Alexander Schräder und Verteidigerin Gabriele Haas interessant. Ist die Frau in das Büro des Betriebs gegangen,