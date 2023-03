Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

In Zeiten, in denen große Legebetriebe und der Import von Eiern aus dem Ausland zunehmend kritisch gesehen werden, nimmt die Hühnerhaltung in privaten Gärten wieder zu. Die Sommers aus Speyer-Nord haben sich jetzt vier Sundheimer-Hennen angeschafft. Für deren Wohl garantiert vor allem ein Familienmitglied.

Clara Sommer (11) aus Speyer-Nord ist Tierfreundin. Mit Freuden hatte sie Reitunterricht genommen. Auch ein Hund wäre ihr willkommen gewesen, aber das lässt die familiäre Situation