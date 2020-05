Im Rahmen der Kampagne „Speyer.Kultur.Support.“ spielen Johnny Capredy und Roman Fischer als Duo Acoustic Jam Connection am Sonntag, 31. Mai, 11 Uhr das nächste Frühschoppe-Konzert live aus der Stadthalle Speyer. Gesendet wird der Live-Stream über den YouTube-Kanal der Stadt, und die Facebookseite „Speyer.Kultur“. Johnny Capredy (vocals, guitar, harp) und Roman Fischer (drums, cajun, percussion) trafen sich beim Jammen in der Speyerer Kneipenszene und fanden sofort den gemeinsamen Groove. In ihrem eigenen Stil interpretieren sie Pop, Rock, Blues und Country der 60er- und 70er-Jahre, arrangiert für die kleine Besetzung. Capredy hat sich über viele Jahre in unterschiedlichen Bands und Formationen einen guten Ruf als Musiker erworben und ist überregional bekannt. Fischer ist auch als Schlagzeuglehrer und durch seine Band Vellocet bekannt, die im Herbst ihr zweites Album herausgebrachte.

Die Ausführenden erhalten eine Gage. Online werden spezielle Unterstützertickets angeboten, deren Erlös Künstlern zugutekommt. Infos: www.speyer.de/kultursupport.